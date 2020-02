in foto: (Archivio Getty images)

Tre ragazzini di 12 anni sono rimasti ustionati nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 febbraio, a Opera, nell'hinterland di Milano. I tre sarebbero rimasti vittime di un "gioco pericoloso" col fuoco: stando a quanto ricostruito dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale avrebbero appiccato un piccolo rogo all'interno di un cantiere edile e vi avrebbero poi gettato una bomboletta spray, che è scoppiata e ha provocato un ritorno di fiamma che ha investito i tre. I ragazzini sono stati soccorsi in due diversi interventi dal personale del 118, pochi minuti prima delle 19: l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato in via Cadorna e via don Luigi Sturzo tre ambulanze e anche l'elisoccorso. Alla fine i tre ragazzini sono stati trasportati in ambulanza, in codice giallo, alla clinica De Marchi e all'ospedale San Carlo di Milano. Hanno riportato ustioni di secondo grado, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Una bravata che poteva costare cara: nessuno dei tre ragazzini è in pericolo di vita

Pochi i dubbi sull'accaduto: si sarebbe trattato di una bravata che poteva costare cara ai tre ragazzini. Gli amici si sarebbero introdotti di nascosto all'interno di un cantiere edile in via Pirandello, che era regolarmente recintato. Poi la decisione di appiccare il fuoco e di lanciarvi la bomboletta. L'esplosione ha colto di sorpresa i tre e li ha colpiti in pieno, causando anche danni a una centralina elettrica nell'area di cantiere. Alla fine però fortunatamente