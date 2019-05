in foto: Interno della chiesa di San Nicolao a Milano

Ritorna con la sua quarta edizione Open House Milano, l'evento di architettura di respiro internazionale che dà la possibilità di visitare palazzi storici, musei e gallerie, ex edifici industriali, ma anche case e studi privati, cantieri e opere di rigenerazione urbana. E così sabato 25 e domenica 26 maggio saranno oltre 100 i siti aperti e accessibili in tutta la città e non solo: dai laboratori della Scala all’ex Ansaldo alla Fondazione Vico Magistretti, dai saloni seicenteschi di Palazzo Clerici al belvedere del Grattacielo Pirelli, da Villa Crespi a Palazzo Castiglioni. A guidare i visitatori tra le meraviglie architettoniche di Milano ci saranno oltre 300 volontari che spiegheranno le caratteristiche e i segreti dei luoghi visitati. Un occhio di riguardo quest'anno si avrà per le nuovi costruzioni della città di Milano, e anche per le opere in corso come la futura stazione di Linate. Sarà quindi un'occasione unica per affacciarsi a quei luoghi della città ancora sconosciuti o poco conosciuti come la Diamond Tower in Porta Nuova, la Fondazione Feltrinelli di Herzog & de Meuron o la Casa della Memoria all’ombra del Bosco Verticale.

Itinerari tematici e visite guidate

Per prendere parte alle visite guidate basterà recarsi in uno dei sei sestieri in cui Milano era anticamente divisa: Porta Orientale, Romana, Ticinese, Vercellina, Nuova e Comasina. È qui infatti che saranno organizzati i vari percorsi. Oppure per chi volesse, si può prendere parte agli itinerari tematici proposti da Open House Milano: quello interior che permette l'accesso in alcune delle abitazioni private più importanti, custodite in tipiche case di ringhiera o ricavate in siti post industriali. O ancora due tour nelle periferie nei quartieri Adriano, Dergano e Gratosoglio, un itinerario nei complessi sportivi milanesi, tra cui il Velodromo Vigorelli, la Piscina Cozzi, la Piscina Solari, il Centro Balneare Argelati, la società Canottieri Olona, la Società Canottieri Milano e la Canottieri San Cristoforo e un percorso di archeologia industriale dedicato agli edifici riqualificati come le Officine del Volo, Megawatt Court, Opificio 31, Spazio Luna, Tortona Postindustriale e l’ex Richard Ginori. Qui tutte le info.