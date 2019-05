in foto: Bandiere arcobaleno nel corso di una manifestazione a Milano

Un uomo di 50 anni è accusato di stalking nei confronti del suo vicino di casa, un web designer di 44 anni gay. Da due anni l'uomo subisce minacce, insulti e offese omofobe. Alle 20 di ieri sera, 17 maggio, nella giornata mondiale contro l'omofobia, il vicino di casa, che in seguito è stato arrestato dai carabinieri, ha avvicinato l'altro sul pianerottolo di casa e gli ha puntato contro una sega ad arco. Addosso aveva un passamontagna, perché in passato il 44enne si era difeso dalle sue angherie spruzzandogli contro uno spray al peperoncino. I fatti sono avvenuti in un condominio di via Carlo Espinasse, periferia nord ovest di Milano.

Arrestato per stalking un uomo di 50 anni

Stando a quanto ricostruito dai militari, il web designer questa volta non ha reagito ed è scappato in strada, mentre l'altro è entrato in casa e ha continuato ad offenderlo e a insultarlo. Chiamati dalla vittima, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano che, dopo aver ricostruito la vicenda, hanno interrogato il 50enne. Impossibile per lui negare le accuse, anche perché sul tavolo della cucina aveva ancora sia il passamontagna che la sega. L'uomo è stato arrestato. Da successivi accertamenti è emerso che nei mesi scorsi il vicino lo aveva già denunciato due volte per stalking e in passato avrebbe commesso reati simili nei confronti della compagna.