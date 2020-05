in foto: Immagine di repertorio

Sarebbero state le condizioni di salute della moglie, affetta da una grave malattia degenerativa, a far scaturire la tragedia famigliare avvenuta nel Veronese, a Bardolino, dove una donna è stata uccisa dal marito di 78 anni che a sua volta si è tolto la vita. Questa la ricostruzione definitiva secondo i carabinieri di quanto accaduto tra la serata di venerdì 29 e la mattinata di sabato 30 maggio, quando nelle acque del lago di Garda è stato rinvenuto il cadavere dell'uomo, Bortolo Consolini, che si sarebbe gettato nel lago per farla finita dopo aver soffocato la consorte Letizia Fasoli, di due anni più giovane, probabilmente con un cuscino.

Cadavere della moglie trovato dal figlio

I carabinieri che indagano sul tragico episodio, hanno appurato che a trovare il cadavere della moglie a casa dei due coniugi, sarebbe stato il figlio, di passaggio nella mattinata di ieri per un saluto. Entrato nell'abitazione dei genitori, l'uomo – un operaio che vive a Bardolino – ha trovato il corpo della madre senza vita e accanto un biglietto di addio firmato dal padre. Il marito, dopo aver ucciso la donna, aveva annunciato che stava "andando al porto per farla finita". Solo allora il figlio si è reso conto di quanto successo in casa, precipitandosi nel porticciolo del paesino che si affaccia sul lago di Garda con l'intento di salvare in extremis il padre. Arrivato, però, avrebbe trovato il cadavere del padre tra due barche che non dava segni di vita. Sconvolto, l'uomo ha allertato i vigili del fuoco di Bardolino che hanno operato il recupero della salma dell'uomo. I pompieri, hanno poi avvertito i carabinieri che si sono recati dapprima sul porto e poi, saputo della madre grazie al figlio, a casa della coppia. Da lì le indagini che hanno portato alla ricostruzione dell'omicidio-suicidio. Cordoglio e incredulità in paese.