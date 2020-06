in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 49 anni M.D. è stata uccisa dal marito, il 56enne Eugenio Zanoncelli, che poi si è dato alla fuga. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 24 giugno a Palazzo Pignano, in provincia di Cremona, dove la coppia viveva insieme al figlio. Stando a quanto si apprende sarebbe stato l'uomo a confessare il tutto al fratello quando intorno alle 22.30 si è recato da lui lasciandogli proprio il figlio prima di darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

La chiamata alle forze dell'ordine è giunta nella tarda serata di ieri quando il fratello del presunto omicida ha richiesto l'intervento del 112 nella villetta di via De Nicola dove poi è stato trovato il corpo della cognata: la donna è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'ambulanza e un'auto medica ma purtroppo per lei non c'era ormai più nulla da fare e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Le modalità dell'omicidio non sono ancora state rese note dai carabinieri della compagnia di Crema che stanno indagando sull'accaduto.

Secondo quanto ricostruito finora sembra che l'omicidio sia avvenuto in casa al culmine di un litigio ma non è chiaro come la 49enne sia stata uccisa. Dopo aver colpito la moglie però, il 56enne ha lasciato la villetta a schiera ed è salito nella propria auto portando con sé il figlio minorenne, poi si è recato dal fratello che abita in un paese del Cremasco al quale ha affidato il figlio e ha accennato qualcosa sull'accaduto. Poi è risalto nella propria vettura, una Volvo V70 di colore blu scuro, ed è partito in direzione della provincia di Bergamo. La sua fuga però è durata poche ore, i carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo e arrestato. La coppia originaria di Rivolta d’Adda, si era trasferita a Palazzo Pignano da diversi anni. Stando a quanto raccontato da alcuni vicini sembra che la donna fosse malata da alcuni anni.