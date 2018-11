in foto: Immagine di repertorio

Aggredito e ucciso barbaramente a colpi di bicicletta. Al termine di una violenta lite un tunisino è morto così, questa sera intorno alle 19, in piazza Sempione a Milano, zona Arco della Pace. L'aggressore è un ragazzo di 22 anni di El Salvador. Stando a quanto si apprende, il tunisino, 41 anni, è stato trovato a terra con ferite alla testa, alla mandibola e alla trachea. L'uomo è morto in seguito ad arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei sanitari del 118, troppo gravi le ferite riportate dal 41enne.

Il responsabile è stato fermato immediatamente dalla polizia e poi trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dove è stato curato per una ferita alla mano. L'uomo probabilmente dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario. Sul caso sta indagando l'Ufficio prevenzione generale della Questura. Ignote, per il momento, rimangono le cause che hanno scatenato la lite fra i due uomini in pieno centro a Milano, a pochi passi dall'Arco della Pace.