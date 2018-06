È stato condannato a 15 anni di carcere il cittadino cinese di 28 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio di Yu Suicha, la connazionale di 41 anni uccisa a coltellate il il 14 dicembre del 2017, all'interno di un minimarket di via Messina, nel cuore della Chinatown di Milano. Il ragazzo, arrivato in Italia da circa un anno e irregolare al momento dell'arresto, si è consegnato ai carabinieri dopo tre giorni di fuga. Agli inquirenti aveva subito raccontata di aver agito in preda alla rabbia, dopo l'ennesimo rimprovero della donna titolare dell'Asia Mini Market dove lavorava. Così ha afferrato un coltello da macellaio e l'ha colpita più volte, lasciandola senza vita nel negozio.

Il giovane ha scelto con i suoi legali il rito abbreviato, e il gup Marco del Vecchio lo ha condannato a 15 anni di carcere, non riconoscendo così le aggravanti e applicando lo sconto di un terzo della pena come previsto dal tipo di procedimento. Il pm Giovanna Cavalleri, titolare dell'accusa, aveva contestato al reo confesso dell'omicidio l'aggravante dei futili motivi, chiedendo una condanna a 30 anni di reclusione.