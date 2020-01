in foto: (Immagine di repertorio)

Aveva smarrito il portafoglio con dentro soldi e documenti, ma fortunatamente il borsellino è stato ritrovato in un parcheggio e le è stato riportato. È quanto accaduto nella giornata di giovedì 9 gennaio a una donna di Omate, in provincia di Monza e Brianza, che si è vista riconsegnare l'oggetto smarrito da una donna di cui però si sono successivamente perse le tracce. La notizia è stata diffusa via Facebook dalla stessa proprietaria del portafoglio, Anna Speranza, che in un post apparso sulla pagina "Sei di Omate se" ha scritto: "Oggi (9 gennaio, ndr) ho perso il portafoglio e una donna lo ha riportato a casa mia; Vorrei tanto sapere chi sia e ringraziarla infinitamente: senza i documenti non avremmo potuto prendere il volo prenotato da tempo…Aiutatemi a trovarla, é bello sapere che il mondo brulica ancora di persone disinteressatamente oneste".

L'appello sui social per riuscire a ringraziarla di persona

Ma come mai la misteriosa benefattrice è rimasta senza nome? Quando la donna si è presentata all'indirizzo di casa di Anna per restituirle il portafoglio la diretta interessata non c'era. Nessuno dei famigliari avrebbe inoltre pensato di chiedere i riferimenti alla donna protagonista di questo bel gesto di altruismo, così che per Anna risulta al momento impossibile risalire alla sua identità. La proprietaria del borsellino si augura che la donna si faccia viva dopo aver letto i suoi appelli sui social o la notizia pubblicata online da qualche testata locale, per poterla così finalmente ringraziare di persona.