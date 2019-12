in foto: Immagine di repertorio

È morto dopo una settimana di agonia l'uomo di 72 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano a causa delle ustioni riportate in un incidente domestico. Rocco Caglioti, falegname di Oltrona, comune del Comasco, si trovava in casa martedì 17 dicembre quando ha deciso di accendere una stufa a legna per riscaldare l'ambiente e combattere così le basse temperature prenatalizie quando, una fiammata lo ha investito ferendolo: in pochi secondi il fuoco ha raggiunto anche gli abiti che aveva indosso in quel momento. Il 72enne, in quel momento solo in casa, si è accasciato al pavimento senza per fortuna perdere mai coscienza. È stato solo l'intervento del fratello rientrato poco dopo a salvargli la vita: purtroppo però le ustioni riportate si sono rivelate piuttosto gravi e hanno costretto Caglioti a un ricovero d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Il quadro clinico era stato subito giudicato molto critico, per non dire disperato, dai medici: ha resistito per una settimana, poi il decesso. È stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita dopo le festività natalizie. Motivo per cui la data dei funerali non è stata ancora fissata. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine sembra che la stufa, un modello vecchio con la carica dall'alto, abbia malfunzionato così da provocare l'incidente e il successivo ferimento.