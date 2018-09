in foto: Una veduta di via Torino

Una sostanza sul pavé e sui binari del tram ha provocato la chiusura al traffico di via Torino, nel centro di Milano. La conseguenza è che il traffico è andato in tilt, con i tram costretti a cambiare percorso per ore, fino alla riapertura della strada. Mattinata difficile nel capoluogo lombardo, soprattutto per coloro che dovevano transitare lungo la strada commerciale che collega piazza Duomo con la zona Ticinese-Navigli. In mattinata è stata trovata una sostanza, non si capisce ancora se olio o una resina, su parte del pavé e dei binari di via Torino, tra via Orefici e via Lupetta. La polizia locale ha deciso di chiudere la strada a partire dalle 8 circa per consentire i lavori di pulizia. La strada ha riaperto per i soli tram solo attorno alle 10.30, mentre attorno alle 11.20 la via è stata completamente riaperta al traffico.

Nel frattempo però i disagi sono stati tanti: Atm è stata costretta a deviare le linee 2, 3 e 14 del tram e ha segnalato rallentamenti anche per le linee 9,10, 12, 15, 16 e 19. Anche nei minuti successivi alla riapertura l'Azienda dei trasporti milanesi ha segnalato il permanere di forti rallentamenti sulle linee interessate dall'inconveniente, su cui adesso indagherà la polizia locale.