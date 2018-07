in foto: Il pitone recuperato a Olginate

Tornare a casa dopo aver fatto la spesa e trovarsi davanti alla porta un serpente lungo due metri. È quanto ha sperimentato sulla propria pelle una donna di Olginate, paesino in provincia di Lecco, ieri pomeriggio. La donna stava rientrando con le buste della spesa nel suo appartamento, in un condominio in via Belvedere, quando si è trovata di fronte il grosso rettile. Immediatamente ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con due squadre per rispondere all'insolita richiesta di aiuto. Sotto lo sguardo incuriosito e incredulo dei condomini, i pompieri, arrivati attorno alle 16, sono riusciti a catturare l'animale – non senza difficoltà – grazie a una rete e a un cartone per la pizza, consegnandolo poi alle cure di un veterinario. L'esemplare catturato sarebbe un pitone bianco, quasi certamente scappato dalla teca del suo proprietario. Se il padrone dovesse essere individuato potrebbe rischiare una multa salata nel caso in cui non abbia denunciato il possesso del serpente. C'è naturalmente anche un'altra ipotesi: e cioè che l'animale esotico sia stato volutamente abbandonato da qualcuno, magari anche a distanza dal luogo del ritrovamento.