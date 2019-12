Una signora di 105 anni è stata operata due giorni fa al femore all'ospedale Oglio, in provincia di Cremona. La donna, che si chiama Bruna Giordana, ha superato perfettamente l'intervento ed è rimasta in degenza presso la struttura ospedaliera dove trascorrerà anche le feste di Natale. Per questo motivo ieri il personale medico ha deciso di dedicarla una performance musicale insolita e particolare.

La dedica speciale da parte di medici e musicisti

Mentre era in compagnia dei suoi parenti, che l'hanno raggiunta per sincerarsi delle sue condizioni e tenerle compagnia per qualche ora, sono arrivati nella sua stanza i medici dell'equipe del reparto ortopedico che l'hanno operata, capitanati dal dottor Pedrazzani. Con loro c'erano anche i Maestri dell'Orchestra "Mousikè" Gianluigi Bencivegna, "armato" di clarinetto, Andrea D'Oronzo, addetto alla tromba, e Pietro Montaldi, addetto invece al sax. Insieme, le hanno dedicato un concerto di Natale "privato", regalandole momenti di gioia per distrarsi dall'operazione da condividere con i suoi cari. La signora, come comunicato dall'ospedale che ha diffuso una nota, "ha ringraziato, stupita e commossa di ricevere un simile regalo tutto per lei" tutti i presenti, dagli infermieri ai medici che l'hanno operata. Con lei, sia in sala operatoria, che a farle la sorpresa musicale, c'erano infatti anche i membri dell'equipe: si tratta di Alberto Visigalli, Maria Grazia Botoli, Erika Grassi, Valentina Lodi Rizzini e Cesarina Zerbini, rispettivamente Ortopedista, Anestesista, Strumentista e due addetti al Personale di sala.