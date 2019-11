in foto: L’auto recuperata dai vigili del fuoco (Oggiono)

Stava percorrendo a bordo della sua auto la strada provinciale 51 quando giunto nel territorio di Oggiono in provincia di Lecco, ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada: l'uomo, un 61enne residente in zona, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Lo spaventoso incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 novembre, intorno alle 15.30 del pomeriggio. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e i vigili del fuoco del comandando provinciale di Lecco.

L'auto si è cappottata: recuperata dai vigili del fuoco

Il personale medico ha immediatamente prestato le prime cure all'automobilista che è stato poi caricato a bordo di un'ambulanza e trasportato in ospedale all'Alessandro Manzoni, dove è giunto in codice giallo: stando a quanto trapelato le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate fortunatamente lievi. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco si sono adoperati con i mezzi necessari, una autopompa e l’autogru, per recuperare il veicolo dal fossato: secondo una prima ricostruzione sembra che il 61enne che viaggiava a bordo di un suv ha perso improvvisamente il controllo dell'auto prima sfondato il guard rail e poi terminando la corsa cappottato con le quattro ruote all'aria in mezzo agli alberi a ridosso della Sp 51 a Oggiono.