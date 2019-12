in foto: (Immagine di repertorio)

Forse non si può proprio parlare di un "pirata della strada", ma di certo quanto fatto da un uomo a Oggiono, nel Lecchese, la sera di domenica 22 dicembre non fa onore alla sua categoria. A riportare la vicenda che lo riguarda è stata la testata locale "LeccoToday", che spiega come l'uomo abbia investito con la sua auto un ragazzo di 25 anni e poi sia fuggito dal luogo dell'incidente senza fermarsi a prestare soccorso. Sono bastati però pochi minuti perché l'investitore ci ripensasse e tornasse sui propri passi, fermandosi in via Papa Giovanni XXIII, dove aveva messo sotto il 25enne e dove nel frattempo l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva inviato un equipaggio del 118 per soccorrere lo sventurato passante. Per fortuna il ragazzo investito non ha riportato gravi conseguenze nell'episodio: è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Lecco, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

L'investitore, un avvocato, deve rispondere di lesioni, omissione di soccorso e fuga

L'investitore invece potrebbe avere qualche problema con la legge, lui che dovrebbe conoscerla molto bene essendo un avvocato regolarmente iscritto all'Albo professionale. L'uomo, individuato e rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Bellano, nella mattinata di lunedì si è visto recapitare una denuncia per lesioni stradali, omissione di soccorso e fuga. Accuse dalle quali adesso dovrà difendersi: chissà se lo farà da solo o si affiderà a un collega.