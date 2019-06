in foto: Stefano Zera

Si sono svolti oggi, martedì 4 giugno, i funerali di Stefano Zera, l'assicuratore di 51 anni che quattro giorni fa ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada del Brennero. Zera, titolare di un'agenzia della Cattolica Assicurazioni a Mantova, stava raggiungendo un cliente quando la sua Bmw ha sbandato e ha preso in pieno un tir fermo sulla corsia d'emergenza, forse in seguito a un malore dello stesso 51enne. I funerali si sono tenuti alla chiesa di Santo Spirito a Mantova.

"Ti sono riconoscente per l'amore che ci hai regalato. Mi hai insegnato che la vita è bella, grazie per i valori che mi hai donato. Questa era la tua catenina, d'ora in poi la indosserò io", ha detto il figlio mostrando una catenina, secondo quanto riportato sul quotidiano locale La Gazzetta di Mantova.

L'incidente in cui ha perso la vita Stefano Zera

L'incidente è avvenuto venerdì mattina, 31 maggio, lungo l'autostrada del Brennero. All'altezza del casello di Affi, nel Veronese, l'uomo ha perso il controllo della sua automobile, una Bmw, è finito sulla corsia d'emergenza e ha tamponato un tir in sosta. L'assicuratore è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto praticamente sul colpo, l'impatto non gli ha lasciato scampo, dato che la sua vettura procedeva a una velocità superiore ai 130 chilometri all'ora. La salma è stata trasportata all'ospedale di Verona e da lì è stata successivamente portata a Mantova.