in foto: Un’eclissi lunare (Archivio Getty images)

È la prima eclissi lunare del 2020: oggi, venerdì 10 gennaio, il satellite terrestre entrerà nel cono d'ombra più esterno (di penombra) che il nostro pianeta proietta nello spazio. Non si tratterà dunque di un'eclissi totale, ma denominata appunto "di penombra". La luna, la Terra e il sole saranno allineati nello spazio in quest'ordine, col nostro pianeta nel mezzo, e il satellite terrestre questa sera apparirà velato e meno luminoso del solito. Il fenomeno astronomico potrà essere ammirato in tutta Italia a occhio nudo (a differenza di quanto avviene per le eclissi solari) e facilmente immortalato dalle macchine fotografiche e anche dagli smartphone, specie i modelli più evoluti con sofisticate fotocamere al loro interno. Ingrandimenti tramite telescopi permetteranno di scorgere la particolare conformazione esterna del nostro satellite.

L'eclissi visibile anche a Milano (nebbia e nuvole permettendo)

Anche da Milano si potrà ammirare la prima eclissi lunare dell'anno: certo, bisognerà confidare nel tempo e sperare che le nuvole o la nebbia (e anche la patina di smog) che hanno caratterizzato questi ultimi giorni concedano un po' di tregua. Se il cielo sarà sufficientemente sgombro, si potrà ammirare il fenomeno a partire dalle 18.07 e per circa quattro ore, durata complessiva dell'evento. Il clou dell'eclissi sarà raggiunto alle 20.10, mentre lo spettacolo naturale terminerà alle 22.12. A tutti i milanesi che volessero godersi appieno l'eclissi suggeriamo di raggiungere un punto poco illuminato, da dove poter ammirare il cielo. Magari una zona più elevata, come ad esempio il Monte stella. Per seguire l'evoluzione dell'aspetto della luna durante l'eclissi il suggerimento è quello di iniziare ad osservarla a partire dall'orario in cui sorgerà, verso le 16.40, assistendo così al graduale arrivo delle penombra.