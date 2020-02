in foto: Francesca Fantoni ritrovata morta a Bedizzole, in provincia di Brescia

Violentata, picchiata e infine strangolata. Oggi Bedizzole rende l'ultimo saluto a Francesca Fantoni, la 38enne uccisa in un parco da Andrea Pavarini, compaesano di 32 anni, che ha confessato l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale. I funerali della donna si terranno nella chiesta di Santo Stefano, dove la salma arriverà con un corteo funebre dalla Casa del Commiato di via Gavardina dove è stata allestita la camera ardente.

L'ultimo saluto di Bedizzole a Francesca Fantoni

Attesa la partecipazione di centinaia di cittadini, tutto il paese in provincia di Brescia è pronto a stringersi attorno ai familiari della donna vittima di un femminicidio brutale che ha colpito profondamente tutta la comunità. "Kekka", così era conosciuta da molti, era molto benvoluta per il suo carattere mite e aperto. L'uomo arrestato, che in un primo momento ha provato a negare tutto, secondo il gip Carlo Bianchetti ha un comportamento segnato da una "allarmante carenza di autocontrollo" e una vera e propria "ossessione per la sfera sessuale, tale da renderlo incapace di controllare le proprie pulsioni".

L'omicidio di Francesca Fantoni ad opera di Andrea Pavarini

Andrea Pavarini, padre di un bambino di soli tre mesi, avrebbe circuito la donna, con un lieve ritardo cognitivo. Dopo essersi fatto accompagnare dalla moglie al bar Le Terrazze, qui ha incontrato Francesca, con cui ha lasciato da solo il bar. Poi di Francesca non si è saputo più nulla. Era il 25 gennaio, due giorni dopo il suo corpo sarà ritrovato senza vita, straziato dalle percosse e le violenze subite da quell'uomo di cui si fidava..