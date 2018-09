C'è tempo fino al 2 ottobre per candidarsi a una delle 80 posizioni lavorative aperte presso Lidl, la catena di supermercati che in tutta Italia conta più di 600 punti vendita e oltre 14mila collaboratori. Le offerte di lavoro riguardano in particolare l'area di Milano. Tre le figure lavorative ricercate: assistant store manager, addetto vendite e operatore di filiale. Coloro che sono interessati dovranno compilare un form entro il 2 ottobre sul sito lavoro.lidl.it. Tra coloro che si iscriveranno verranno poi selezionati i candidati più in linea con i profili ricercati, che riceveranno una mail con le indicazioni dell'orario e del luogo in cui si svolgerà il recruiting day, in programma il 6 ottobre. Durante la giornata il team di selezione di Lidl Italia farà dei colloqui one-to-one con i candidati per conoscerli e farli entrare direttamente in contatto con l’azienda. Alle persone più meritevoli e motivate verrà offerto un contratto iniziale a tempo determinato, con concrete possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Il personale selezionato sarà impiegato nei punti vendita del Milanese entro l’anno: saranno responsabili di alcune attività operative e dovranno contribuire a rendere piacevole l'esperienza di acquisto della clientela. In Lombardia la catena di supermercati Lidl è in forte espansione, con circa 110 supermercati e un centro logistico a Somaglia, in provincia di Lodi: al momento sono oltre 2300 i dipendenti della catena.