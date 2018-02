La società Engineering, che opera nel settore della Digital transformation, cerca 500 persone da assumere nelle diversi sedi del gruppo. Le offerte di lavoro riguardano sia risorse con esperienza alle spalle, sia neolaureati e neodiplomati. La Engineering è molto conosciuta dagli addetti ai lavori: ha alle spalle 35 anni di storia ed è una realtà solida che conta circa diecimila dipendenti e può vantare un costante trend di espansione internazionale. Il gruppo conta 50 sedi distribuite in Italia, Germania, Spagna, Belgio, Repubblica di Serbia, Sud America (Brasile e Argentina) e Stati Uniti, con un portafoglio ricavi consolidato nel 2016 di circa 934,6 milioni di euro.

Diverse le tipologie di contratto offerte.

La società Engineering cerca 200 persone con esperienza e 300 neolaureati e neodiplomati in discipline tecnico-scientifiche da avviare, si legge sul sito della compagnia, "verso interessanti prospettive di carriera". Le nuove risorse saranno inserite in tutte le linee di business del gruppo, per ampliare le competenze nei filoni strategici e d'innovazione, quali Cloud, Cyber Security, Artificial Intelligence, Big Data & Analytics, Robotic Process Automation. Engineering propone contratti a tempo indeterminato, di apprendistato o stage. Le ricerche sono aperte per tutte le sedi italiane del Gruppo, tra cui: Milano, Roma, Padova, Bologna, Torino, Firenze e Napoli. Alcune ricerche interessano anche le sedi estere in Belgio, Spagna, Germania, Serbia, Brasile, Argentina e Usa. Chi volesse sottoporre la propria candidatura può visitare il sito web della società, nella sezione "lavora con noi", dove è possibile vedere le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum.