L'autunno delle proteste comincia a scaldarsi a Milano per la prima stagione del governo del Movimento 5 stelle e della Lega. Ieri pomeriggio una cinquantina di ragazzi appartenenti alla Rete Studenti Milano, hanno occupato un edificio di due piani al numero 5 di via della Signora in zona Statale. Lo stabile, appartenente a un privato, è chiuso da sei anni.

Un'occupazione lampo quella di Zip (Zona Indipendente Politica) come gli studenti hanno subito ribattezzato lo spazio, nel tentativo di dare seguito all'occupazione in Corso Porta Vercellina già sgomberata, dove avevano organizzato uno spazio dedicato alla musica e ai dibattiti.

Il progetto dei giovanissimi attivisti è stato però subito interrotto dall'intervento delle forze dell'ordine: polizia e carabinieri sono intervenuti in assetto antisommossa sgomberando l'edificio. Qualche momento di tensione, con gli studenti seduti in terra a fare resistenza passiva, e qualche spintone, poi la serata è terminata con un corteo non autorizzato nella zona. Prossimo appuntamento venerdì 5 ottobre per il primo corteo studentesco dell'anno.

A Milano rimane caldo il fronte sgomberi non solo per l'iniziativa di ieri sera, ma anche per la lotta dei senza casa dello spazio ‘Aldo dice 26×1' che hanno occupato la Torre Ligresti dopo essere stati cacciati dall'ex sede Alitalia dove avevano trovato una casa. Centri sociali, studenti e senza casa sembrano pronti a fare fronte comune contro la circolare del ministro degli Interni Minniti che ha ordinato una stretta contro le occupazioni.