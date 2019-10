"La soluzione migliore per San Siro sarebbe una soluzione mista, con uno spazio commerciale ma anche una arena a capienza ridotta che sarebbe utile alla città", così il sindaco di Milano Beppe Sala, al termine della presentazione della Generali Milano Marathon. "Bisogna capire la fattibilità e se sia fattibile da un punto di vista finanziario, ma sarebbe la cosa migliore, visto anche che il calcio non è solo la Serie A ma anche calcio femminile e le giovanili".

Il primo cittadino ha poi sottolineato la valutazione positiva della decisione del Consiglio Comunale, sulla quale però ci sono ancora alcuni paletti, tra cui la riduzione delle volumetrie anche la necessità di provare a verificare se e quanto si può rigenerare lo stadio: "Non è detto si possa rigenerare ma me lo auguro, chiedo alle società uno sforzo serio per cercare di trovare una nuova vita a San Siro – ha spiegato il sindaco – non c'è chiusura dal punto di vista dell'amministrazione sul nuovo stadio però siccome non si parla solo di un nuovo stadio ma anche di centri commerciali, hotel e uffici, bisogna capire se questi collimano con l'interesse pubblico". Infine Sala ha auspicato che si possa trovare un punto di equilibrio tra gli interessi legittimi di chi investe e gli interessi dei cittadini: "Ora la giunta delibererà perché serve un passo formale rispetto alla necessità di aprire un dialogo operativo con le società", ha concluso il sindaco di Milano.