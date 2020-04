in foto: (Foto: Parco Le Cornelle)

Appeso un nuovo fiocco al Parco Faunistico Le Cornelle dove è nato un cucciolo di fenicottero rosa. La nascita del pulcino risale a circa dieci giorni fa e per il momento non è ancora possibile sapere se il fiocco sarà di colore rosa o azzurro. Come comunicato dal Parco, il piccolo è in buona salute e ha superato brillantemente il periodo di incubazione, terminato con la schiusa dell'uovo. Il nuovo fenicottero del Parco Le Cornelle vive insieme agli altri 75 esemplari già presenti nella riserva faunistica, oltre a quelli della specie "Cileno" e della specie "Minore". In attesa di sapere il sesso del piccolo appena nato, si potrà già scegliergli il nome. Chiunque fosse interessato a partecipare a questo speciale contest, potrà votare l'opzione migliore sulla pagina Facebook del Parco Le Cornelle da domani, mercoledì 15 aprile, a domenica 19.

Il piccolo è il primo nato dopo l'ultimo registrato all'interno del Parco ed è costantemente monitorato dai veterinari delle Cornelle per valutarne, giorno dopo giorno, lo stato di salute. Come si evince dalle foto e dal video, il piccolo non vanta ancora il manto roseo poiché tale colorazione è dovuta dall'alimentazione tipica di questi esemplari, costituita da alghe, molluschi e altri piccoli organismi. Ciò significa che la colorazione del piccolo assumerà la tinta rosea quando sarà più grande. Nel suo primo anno di vita, al contrario, sarà nutrito dai genitori con il latte.