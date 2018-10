in foto: Nubifragio a Milano (LaPresse)

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo a Milano. Regione Lombardia ha infatti emesso un avviso di criticità di livello giallo (allerta moderata) per maltempo nell'area di Milano. Per fare fronte a eventuali emergenze il Comune di Milano ha confermato l’attivazione del Coc, il Centro operativo comunale, istituito presso la centrale operativa della Protezione civile che si trova in via Drago. Il Coc è in realtà allertato già dalle ore 12 dello scorso sabato 27 ottobre, quando è iniziata l'ondata di maltempo culminata nel nubifragio di lunedì 29 ottobre, che ha causato non pochi danni nel capoluogo lombardo: alberi caduti in strada (con alcune persone rimaste ferite, fortunatamente non in modo serio), strade e sottopassi allagati, linee elettriche interrotte. Le piogge intense hanno anche fatto salire in maniera preoccupante i livelli dei due fiumi cittadini a rischio esondazione, il Seveso e il Lambro: i due corsi d'acqua non sono fuoriusciti, ma le nuove piogge potrebbero rinnovare il rischio. Per questo motivo proseguirà dunque il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro già disposto sabato e sono state allertate le squadre di Protezione civile, Polizia locale e Mm servizi idrici, che interverranno in caso di emergenza.