in foto: Nubifragio a Milano dalle 9 di questa mattina

Violento nubifragio con grandine a Milano. Il capoluogo lombardo si è svegliato tra tuoni e fulmini, con una pioggia fortissima che però, al momento, non dovrebbe aver provocato particolari disagi. Alcuni tombini e diverse cantine si sono allagate, ma la situazione è sotto controllo. Molte, comunque, sono state le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

I problemi maggiori si sarebbero verificati nell'hinterland milanese. Alle porte della città, per esempio, un'automobile è rimasta intrappolata all'interno di un sottopassaggio e la conducente, fortunatamente, si è salvata scappando pochi istanti prima di venire sommersa dall'acqua. Il fatto è accaduto a Baranzate, nei pressi del carcere di Bollate. Stando a quanto ricostruito, l'auto della donna ha tentato di attraversare un sottopassaggio in via Belgioioso, ma è rimasta bloccata. Ha subito chiamato i vigili del fuoco, ma in attesa dell'arrivo dei pompieri è comunque riuscita a mettersi in salvo. Il 118 non riferisce di altre richieste di soccorso. Il forte nubifragio è iniziato intorno alle 9 della mattina di oggi, sabato 22 giugno.

L'allerta meteo per oggi

Per la giornata di oggi il centro meteo della Regione Lombardia aveva emanato un'allerta arancione proprio per il rischio di forti temporali a partire dal pomeriggio di ieri, segnalando però un probabile peggioramento nella notte e nella mattinata di oggi. Il Comune di Milano aveva disposto l'attivazione del Centro operativo comunale in via Drago. La Protezione civile comunale sta monitorando i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro.

Esonda il Seveso

Il fiume Seveso è esondato questa mattina. "Intorno alle 9.55 si è verificata una piccola esondazione del Seveso, rientrata alle 10.15", informa in una nota il Comune di Milano. Informa l'assessore milanese Marco Granelli: "Seveso Lambro ore 10.20. Alle 10.15 esondazione cessata in via Valfurva a Niguarda e on Ornato sceso sotto 2 metri. Ora seguiamo a monte seconda ondata".