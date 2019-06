in foto: Esondato il fiume Seveso

Il fiume Seveso è esondato due volte questa mattina a Milano a causa della pioggia fortissima che si è abbattuta sul capoluogo lombardo. Annuncia l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli: "Seveso ore 11.15 nuova esondazione in Valfurva. questa è più forte perché è la pioggia della Brianza di queste ore Palazzolo alto, lo scolmatore sta lavorando ma non basta". Intorno alle 10, infatti, il Seveso era uscito dagli argini una prima volta: "Seveso Lambro ore 10.20. Alle 10.15 esondazione cessata in via Valfurva a Niguarda e on Ornato sceso sotto 2 metri. Ora seguiamo a monte seconda ondata".

Nubifragio a Milano, esonda il Seveso: strade chiuse al traffico

Stando a quanto si apprende, al momento sono chiuse al traffico viale Fulvio Testi, viale Sarca e Viale Suzzani. MM servizi idrici, Protezione civile, Polizia Locale e Amsa stanno lavorando per riaprire queste strade nel minor tempo possibile. A Milano i vigili del fuoco stanno ricevendo molte chiamate da parte dei cittadini soprattutto per interventi per cantine allagate o tombini ostruiti. A Baranzate, vicino il carcere di Bollate, una donna è rimasta intrappolata nella sua automobile all'interno di un sottopassaggio completamente allagato. Fortunatamente la signora è riuscita a mettersi in salvo.