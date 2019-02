Rivoluzione nel mondo del car sharing, anche a Milano. Due operatori, Car2go e Drive Now, si sono uniti tra loro per dare vita a Share Now che diventerà in questa maniera "il più grande fornitore di car sharing" al mondo. Per i milanesi, che apprezzano molto la possibilità di utilizzare l'auto in condivisione, si tratta di una notizia non di poco conto. Al momento non è ancora disponibile una sola app per poter utilizzare il servizio ma chi è iscritto a entrambe le piattaforme da oggi, come avrà avuto modo di vedere se ha aperto le due applicazioni, potrà vedere sulle mappe sia le Smart (a due e quattro posti) di Car2go, sia le Bmw e Mini del servizio DriveNow. A seconda del veicolo scelto poi l'utente verrà orientato sulla relativa app e potrà procedere al noleggio.

Si amplia il parco auto

In un futuro molto prossimo i clienti del nuovo operatore Share Now potranno utilizzare un'unica applicazione per prenotare e utilizzare le vetture dei due "vecchi" operatori. L'effetto più immediato per chi utilizza il car sharing è che si amplia dunque il parco auto tra cui scegliere: alle circa 900 Smart si aggiungono le circa 400 vetture di Drive Now. Aumenta così la possibilità di trovare un'auto sempre disponibile, che è la preoccupazione che chi utilizza il car sharing ha al momento. Naturalmente la nascita di Share Now è un'operazione importante soprattutto a livello industriale: i due colossi tedeschi Daimler (proprietaria dei marchi Mercedes e Smart) e Bmw si uniscono infatti per la prima volta nella loro storia e lanciano la sfida a un altro colosso, l'americana Uber. Oltre al car sharing la nuova società frutto della fusione offrirà altre soluzioni nel campo della mobilità urbana: il servizio autista (andando a sfidare dunque Uber), la pianificazione di viaggi multimodale, il parcheggio a distanza e i servizi di ricarica elettrica.