in foto: Foto di repertorio

Vittima di una violenza sessuale di gruppo, una ragazzina minorenne ha deciso di vendicarsi e, con l'aiuto del fidanzato, ha teso un agguato a uno dei violentatori e lo ha accoltellato.

Novate Milanese, minorenne accoltella 19enne che l'aveva violentata

È successo a Novate Milanese, dove i carabinieri hanno eseguito, nell'ambito dell'operazione "All about love", due diverse ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari. I militari hanno arrestato i tre italiani autori dell'agguato per tentato omicidio, tentata rapina e porto abusivo d'armi. In manette anche i tre pachistani maggiorenni autori della violenza sessuale di gruppo.

Lo stupro nel gennaio 2019, la vendetta dieci mesi più tardi

Lo stupro si era consumato nel gennaio 2019, dopo una serata in discoteca. Dieci mesi più tardi, il 12 novembre 2019, la violenta ritorsione alla stazione ferroviaria della cittadina dell'hinterland milanese. Il 19enne accoltellato era stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove era arrivato in fin di vita, con una vistosa ferita sul fianco destro.

Avviate le indagini, i carabinieri avevano trovato il coltello a serramanico usato per l'agguato, con evidenti tracce di sangue,. Quindi erano risaliti ai soggetti che avevano aggredito il 19enne e scoperto il ruolo della ragazzina minorenne.

Agguato pianificato nei minimi dettagli

Gli investigatori hanno ricostruito come i due ragazzi avessero organizzato l’agguato nei minimi dettagli, "pianificando altresì di rubare l’Iphone che la minorenne aveva finto di voler acquistare esclusivamente per avere un pretesto per incontrare il pakistano in un luogo appartato appositamente da lei individuato, con la speranza di riuscire altresì ad asportare il denaro contante che lo stesso avrebbe sicuramente portato con se".