in foto: (Immagine di repertorio)

Una rapina ha rischiato di finire in tragedia a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. È successo nella giornata di ieri, lunedì 25 novembre, in un appartamento di via Pellico. Secondo le prime ricostruzioni il ladro si sarebbe introdotto furtivamente in un'abitazione privata attorno alle 16.30, dove sarebbe entrato in contatto con un ragazzo di 27 anni che si trovava in casa in quel momento. Dopo averlo minacciato per farsi consegnare i soldi, il rapinatore ha fatto partire un colpo di pistola in direzione del giovane, che è rimasto ferito a una gamba. I carabinieri sono intervenuti grazie alla segnalazione di un vicino di casa della vittima, preoccupato per quanto stava accadendo poco distante da lui. Prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, il malvivente è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le sue tracce con un marsupio contenente i documenti personali e il telefono del 27enne.

Le condizioni del ferito

Il ragazzo vittima della rapina a Nova Milanese ha riportato una grave ferita alla gamba in seguito allo sparo e altre lesioni dovute alle percosse subite. I soccorsi sanitari giunti sul posto hanno trasportato il 27enne in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. La vittima ha dichiarato di non conoscere l'identità del suo aggressore, che dopo averlo minacciato ha fatto partire il colpo d'arma da fuoco da una pistola probabilmente di piccolo calibro. Fortunatamente la vittima non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita, ma è rimasto sotto shock per quanto accaduto. Intanto i militari indagano sulla vicenda per tentare di ricostruire gli spostamenti del rapinatore e riuscire ad arrestarlo.