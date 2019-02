in foto: Immagine di repertorio

Una lite tra vicini iniziata per motivi banali è terminata in una vera e propria aggressione. È accaduto a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, sabato pomeriggio quando i carabinieri sono giunti in via Garibaldi dopo una chiamata d'emergenza: qui hanno trovato un uomo con una ferita al collo. Sul posto sono giunti poco dopo anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 58enne all'ospedale San Gerardo di Monza dove ha ricevuto le prime cure. Stando a un primo bollettino la vittima sarebbe stata aggredita al volto e al collo con un taglierino che fortunatamente nonostante il taglio non ha reciso vene o arterie importanti. A procurare la ferita all'uomo sarebbe stato il suo vicino di casa, un italiano di 62 anni, che al termine dell'ennesimo litigio lo avrebbe aggredito.

L'aggressore dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio

I carabinieri che hanno ascoltato il racconto della vittima si sono poi messi immediatamente sulle tracce dell'aggressore e grazie al suo telefono cellulare lo hanno fermato dopo qualche ora a Milano, in via Ornato. Il 62enne, con precedenti penali per spaccio di droga, è stato arrestato a trasportato nel carcere di San Vittore: l'accusa per lui è di tentato omicidio. I due stando a quanto appurato dai carabinieri litigavano da anni per piccole questioni condominiali come i rumori provocati da uno dei due vicini.