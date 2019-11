in foto: Immagine di repertorio

Notte tragica sulle strade tra Milano e la Brianza. Due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in due incidenti stradali avvenuti nell'arco di pochi minuti. Il primo è avvenuto a Usmate, sulla strada provinciale 41, il secondo subito dopo tra Agrate e la tangenziale est.

Scontro tra auto a Usmate: morto un 26enne, ragazzo di 21 anni in codice rosso

Il primo incidente stradale è avvenuto alle 22.22 di ieri, giovedì 14 novembre, a Usmate in provincia di Monza e Brianza sulla strada provinciale 41. Nello scontro tra due auto un giovane di 26 anni di Merate ha perso la vita, mentre un 21enne di Arcore è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri e vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica, ma è probabile che l'intensa pioggia potrebbe aver contribuito a causare lo schianto. I due conducenti sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in codice rosso al pronto soccorso. Niente da fare per il 26enne, deceduto poco dopo all'ospedale di Vimercate.

Incidente sulla A4 ad Agrate: morto un uomo di 78 anni

Solo tre minuti più tardi, alle 22.25, è arrivata la chiamata per un altro grave incidente avvenuto sull'autostrada A4 all'altezza dell'uscita di Agrate, in direzione Torino. Nello scontro tra due automobili è morto un uomo di 78 anni e sono rimasti feriti un 31enne e un 46enne. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e un'automedica. I due feriti sono stati portati all'ospedale di Vimercate in codice verde, le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Inutili invece i tentativi di soccorrere l'anziano, morto sul colpo per il tremendo impatto.