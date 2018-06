Un morto e tre feriti. Tutti raggiunti da coltellate, che in un caso si sono rivelate fatali. Il bilancio della notte di sangue a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, assume dimensioni ancora più inquietanti il giorno dopo. Le prime notizie avevano riferito di una persona uccisa a coltellate: la vittima si chiama Federico Megna, ha 48 anni ed è stato aggredito attorno alle 19 in via Carlo Marx. Raggiunto da diversi fendenti all'addome, l'uomo è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, dove però è morto poco dopo il suo arrivo. Oltre a questo omicidio, avvenuto in circostanze ancora poco chiare e su cui indagano i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, nelle stesse ore le strade del popoloso comune a nord di Milano sono state teatro di altre due gravi aggressioni. Una è avvenuta in via Guglielmo Marconi: la vittima è un 43enne, che sarebbe stato ferito sempre a coltellate durante una rapina. Soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita.

Mentre quest'episodio sembra essere slegato dall'omicidio, il ferimento di altre due persone potrebbe essere in qualche modo riconducibile a quanto avvenuto in via Carlo Marx. Altre due persone si sono infatti presentate in ospedale a Sesto San Giovanni, con ferite d'arma da taglio. I due feriti sarebbero due cittadini italiani e pregiudicati: uno di loro è in gravi condizioni. Anche la vittima aveva precedenti: si sospetta che la morte del 48enne e il ferimento degli altri due cittadini italiani possano essere il tragico bilancio di un regolamento di conti. I carabinieri proseguono le loro indagini.