Una lite furiosa per degli schiamazzi notturni è finita nel sangue a Milano. L'episodio è avvenuto nella notte in via degli Umiliati, al quartiere Ponte Lambro. Un uomo di 48 anni, che si trovava per strada, è stato rimproverato dall'inquilino di un'abitazione che non riusciva a dormire per via del suo tono di voce troppo alto e dei suoi schiamazzi. Era passata da poco mezzanotte: tra i due è iniziata una discussione prima a distanza e poi proseguita faccia a faccia, quando l'inquilino che si era affacciato dalla finestra è sceso in strada e ha affrontato il "disturbatore". Quest'ultimo, un cittadino ecuadoriano di 48 anni, ha avuto la peggio: è stato aggredito con calci e pugni. In sua difesa è intervenuto un ragazzo di 28 anni, anche lui sudamericano, a cui però è andata anche peggio: l'aggressore lo ha infatti colpito con una bottigliata alla testa e con una coltellata che lo ha ferito a una mano.

L'aggressore è fuggito: i due feriti sono finiti in ospedale

L'aggressore si è dato alla fuga subito dopo aver colpito i due malcapitati: la polizia lo avrebbe comunque individuato e denunciato in stato di irreperibilità. Sul luogo dell'aggressione, oltre alel foprze dell'ordine, sono intervenute un'automedica e un'ambulanza inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. I due feriti sono stati medicati sul posto e sono poi stati trasportati in codice verde all'ospedale di San Donato Milanese: le loro condizioni non sono gravi.