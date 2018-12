Capodanno 2019 è ormai alle porte. Per chi ha deciso di rimanere in città a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, Atm ha comunicato gli orari dei mezzi pubblici in quei particolari giorni di festa. Nello specifico, il 31 dicembre autobus, tram e metro osserveranno l'orario del sabato, mentre le linee di superficie seguono quello festivo. Fanno eccezione le linee suburbane e le linee 38, 39, 55, 89, NM1, NM2 e NM3 che seguono l’orario del sabato. L'1 gennaio 2019 osserveranno l'orario festivo tutti i mezzi pubblici della rete.

Gli orari della metro per il 31 dicembre

Mentre le linee metropolitane prolungheranno l'orario serale con gli ultimi passaggi dalle stazioni del centro alle 2 circa. Eccoli nel dettaglio.

Linea M1 (in direzione Rho, le corse terminano a Molino Dorino.):

A Duomo per Bisceglie: 2.01

A Duomo per Molino Dorino: 1.51

A Duomo per Sesto FS: 2.04

Linea M2 (Il servizio non prolunga sulle diramazioni interurbane di Gessate/Cologno/Assago)

A Cadorna per Cascina Gobba: 1.59

A Cadorna per Abbiategrasso: 2.09

Linea M3

A Duomo per Comasina: 2

A Duomo per San Donato: 2

Linea M5

A Garibaldi per Bignami: 2.14

A Garibaldi per San Siro Stadio: 2.14

Concerto di fine anno: fermata Duomo chiusa dalle 17

Inoltre il 31 dicembre, per permettere il concerto in piazza Duomo, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, a partire dalle ore 13 circa fino al termine del servizio verranno chiuse le scale di accesso al Duomo Point e la scala M3 sul sagrato. Dalle 17 a termine servizio sarà chiusa la stazione di Duomo e i treni non faranno la fermata. Per raggiungere la piazza si possono usare le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. Per cambiare linea, invece di Duomo è possibile usare le stazioni di Cadorna, Loreto o Centrale. Dalle ore 14:30 deviano i tram delle linee 2, 3, 12, 14, 16 e 19. Gli Atm Point saranno chiusi l'1 gennaio, mentre l'ultimo giorno dell'anno chiuderanno alle 13.30 gli sportelli di Duomo, Cadorna, Centrale e Garibaldi. Qui ulteriori info.