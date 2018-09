in foto: Foto Facebook Hapimag Resort Cannero

Notte di paura per alcuni passeggeri della funivia del Sasso del Ferro, il monte che si affaccia sul lago Maggiore. Salite in cima per assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio, alcune persone sono rimaste intrappolate per diversi minuti all'interno delle cabine a causa di un guasto all'alimentazione. Contattati telefonicamente da chi era rimasto bloccato, i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto. Dopo pochi minuti i tecnici sono riusciti a far ripartire la cabinovia grazie all'alimentazione di emergenza e così tutti sono riusciti a scendere a valle senza problemi. Per loro solo tanta paura. Il guasto si è verificato intorno alla mezzanotte. La funivia si trova all'interno del territorio di Laveno Mombello, paese sul lago Maggiore in provincia di Varese.

Sul posto, per aiutare le persone rimaste bloccate, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento cittadino insieme agli specialisti del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Varese. Tutti i passeggeri sono riusciti a tornare a casa sani e salvi e per nessuno di loro si è reso necessario l'intervento delle ambulanze.