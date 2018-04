Divorato dal demone della droga, un ragazzo di 25 anni ha sottoposto l'anziana nonna, una donna di 82 anni, a una lunga serie di soprusi e violenze. Una scia terminata ieri sera, quando il giovane è stato arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile chiamati dall'anziana, ormai esasperata. La donna, come riporta la testata "Milanotoday" che ha raccontato la vicenda, aveva accolto il nipote in casa dopo che questi, circa un anno fa, era stato allontanato dalla casa dei genitori. Il motivo? Sempre lo stesso, la droga. Il ragazzo, infatti, per procurarsi i soldi necessari per l'acquisto delle dosi, aveva maltrattato i genitori.

Negli ultimi mesi il bersaglio del ragazzo era diventata la nonna. L'anziana era stata più volte minacciata e aggredita dal nipote, alla costante ricerca di denaro per comprare droga e alimentare il suo demone. In principio il giovane aveva iniziato a rubare in casa della nonna piccoli monili on oro, che col passare del tempo erano diventati gioielli. Quindi le aveva sottratto il bancomat, prelevando dal conto corrente della donna duemila euro in pochi giorni. Ieri sera il ragazzo ha cercato di sottrarre le chiavi dell'auto dell'anziana, che ha deciso di chiamare i carabinieri e denunciarlo. I militari dell'Arma sono intervenuti nell'abitazione della donna, al Quartiere degli Olmi (periferia sud occidentale di Milano, in zona Bisceglie): qui una donna carabiniere ha raccolto lo sfogo dell'anziana, che ha raccontato dei mesi di inferno vissuti con quel nipote schiavo della droga. Denunciarlo non deve essere stata una scelta facile: il ragazzo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti, furto e minacce.