Ancora un episodio di bullismo da parte di alcuni studenti nei confronti dei propri insegnanti. Stavolta è successo a Cremona, dove un gruppo di ragazzi ha cercato di impedire una lezione in ogni modo, arrivando perfino a lanciare delle monetine verso il proprio insegnante. E' stato proprio quest'ultimo a denunciare l'episodio, sia per via ufficiale sia attraverso la denuncia pubblica.

"Non riuscire a fare lezione", ha spiegato l'insegnante in un'intervista rilasciata a La Provincia di Cremona in forma anonima, "non avere la possibilità di svolgere il mio mestiere, essere bersagliato dai ragazzi mi ha spiazzato". L'uomo, che avrebbe alle spalle una lunga esperienza come insegnante", ha poi spiegato che dopo il lancio di monetino, è stato costretto ad uscire dalla classe. Ma che dopo l'episodio, "insieme al consiglio di classe e agli organi preposti della scuola ho preso i provvedimenti necessari". Ed infatti di lì a poco "ci sono state delle sospensioni" nei confronti degli studenti. E non solo: l'insegnante ha poi spiegato di aver "denunciato l'accaduto, ed ora procederemo per vie legali". Ma anche se adesso le cose sembrano andare meglio, a prevalere è l'amarezza. "Non si può pensare di fare scuola e ritrovarsi ad andare dalla polizia a fare denuncia", ha concluso l'uomo.