in foto: Nicole Minetti e Renzo Bossi, figlio di Umberto

Condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, il figlio di Umberto, soprannominato il Trota. Così hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano. Condannata a un anno e 8 mesi l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti. I due sono stati ex consiglieri della Lega e del Pdl.

Le spese pazze di Bossi e Minetti

Nicole Minetti è accusata di peculato per avere speso quasi 20 mila euro per quelle che vengono definite spese personali. In particolare l'ex consigliera avrebbe pagato con soldi pubblici anche pasti in ristoranti giapponesi e alcune copie del libro ‘Mignottocrazie'. A Bossi sono contestate invece spese per circa 16mila euro. Nei rendiconti anche biscotti, caffè, bevande, cornetti farciti, spazzolini, spremute e Red Bull.