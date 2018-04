in foto: La piccola Nicole Zacco con i genitori (Facebook)

Il professore Francesco Ventura, dell'università di Genova, e la dottoressa Antonella Palmieri, hanno eseguito oggi pomeriggio l'esame autoptico sul corpo della piccola Nicole, la bambina di quattro anni di Gottolengo, in provincia di Brescia, deceduta a seguito delle complicazioni derivate da un'otite. Il collegio peritale dovrà stabilire con certezza le cause del decesso della bambina e se ci siano stati errori medici nella formulazioni della diagnosi, quindi se Nicole si potesse salvare.

La vicenda medica di Nicole è iniziata circa un mese prima della morte, quando lamentava forti dolori e la pediatra gli prescrive delle gocce per le orecchie. Ma il dolore non scompare e i genitori si recano prima all'ospedale di Manerbio e poi alla Poliambulanza di Brescia, dove però i medici scelgono di non ricoverarla. Approdata all'ospedale Civile i medici si rendono conto della gravità della situazione e la operano, ma dopo tre giorni la piccola muore.

Terminata l'autopsia dalla Procura di Brescia ha dato via libera alla sepoltura di Nicola. I funerali si terranno il prossimo venerdì a Gottolegno alle ore 15.00. Da quanto si apprende i familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi per la donazione.