in foto: (Immagine di repertorio)

Febbraio è iniziato nel segno della neve a Milano e in tutta la Lombardia. Ma mentre nel capoluogo lombardo non si registrano particolari problemi, le nevicate più intense nel resto della regione hanno causato qualche disagio. A Como città le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, dopo quanto deciso ieri dal sindaco Mario Landriscina al termine di una riunione in prefettura. Nella provincia di Como sono invece rimaste chiuse solo le scuole superiori.

Ritardi su alcuni treni regionali

A pagare dazio per la neve sono però soprattutto i pendolari che si spostano verso Milano dal resto della regione sui convogli regionali di Trenord. Diversi i ritardi segnalati dall'azienda partecipata dalla Regione, che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia. I problemi sono stati soprattutto causati da rami caduti sui binari a causa della neve (come accaduto sulle linee Saronno-Seregno-Milano-Albairate e Chiasso-Como-Seregno-Milano) e dal ghiaccio sulle rotaie, come avvenuto sulla linea Alessandria-Voghera-Pavia-Milano: "In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, Rfi ha attivato la fase di emergenza lieve dei ‘Piani neve e gelo' che comprende anche alcune linee della Lombardia", si legge sul sito di Trenord: tale fase di emergenza non coivolge però la fascia pendolari ma solo le seguenti linee: Chiasso-Monza-Milano-Rho, Lecco-Molteno-Monza-Milano, Varese-Bellinzona e Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano.