in foto: Un’automobile sfonda la vetrina di un supermercato in via Canonica a Milano – Foto Facebook Gruppo Parcheggio Selvaggio e Incidenti Stradali a Milano

Un ragazzo neopatentato di 19 anni sbanda con la sua automobile, cerca di frenare, ma sfonda la vetrina e finisce nel supermercato etnico di via Canonica, zona Chinatown a Milano. Questo l'avviso per i clienti lasciato sulla vetrina, o quel che ne resta, dai proprietari del Kathay: "Gentili clienti, stanotte un'automobile a tutta velocità ha sfondato la vetrina e causato gravi danni al negozio. Stiamo facendo di tutto per minimizzare i disagi, ma inevitabilmente ci sarà qualche difficoltà. Ce ne scusiamo in anticipo, speriamo di tornare quanto prima alla consueta efficienza".

A bordo dell'auto, una Nissan Micra, tre giovanissimi

L'incidente è avvenuto intorno alle tre di notte di domenica scorsa. L'automobile coinvolta è una Nissan Micra. A bordo, riferisce RomaToday, c'erano tre ragazzi giovanissimi compreso il conducente, un 19enne. Tutti e tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e sono stati accompagnati al pronto soccorso. Le loro condizioni di salute, comunque, non destano preoccupazioni. Non è noto, per il momento, l'esito dell'alcol test.