Un neonato è morto subito dopo il parto all'ospedale di Stradella, in provincia di Pavia. Sul caso, riportato dal quotidiano "La Provincia pavese" la magistratura ha aperto un'inchiesta, disponendo l'autopsia. L'esame servirà a capire se la morte del neonato possa essere dovuta a negligenze da parte dei medici – al momento escluse dalla direzione dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia – o da altre cause. Il dramma, che si è consumato nella giornata di venerdì nel reparto di Ostetricia del nosocomio di Stradella, è stato improvviso: a quanto pare la gravidanza era trascorsa senza particolari problemi, così come il parto. Non appena il neonato è venuto alla luce, però, i medici si sarebbero accorti che qualcosa non andava: il piccolo non dava segni di vita e, nonostante i tentativo di rianimarlo, è morto. I due genitori, che abitano a Pinerolo Po, nel Pavese, superato lo choc per l'accaduto si sono rivolti al loro avvocato di fiducia e hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri. La cartella clinica del neonato è stata sequestrata e sul corpo del bimbo, che si trova all’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Pavia, questa mattina sarà effettuata l'autopsia. La procura di Pavia indaga per omicidio colposo, anche se non ci sarebbe ancora nessun iscritto nel registro degli indagati.