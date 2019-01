in foto: Denise Malvicini, la madre del piccolo Marco [Foto da Instagram]

L'ultimo, straziante, saluto al piccolo Marco, uno dei neonati morti in questi giorni all'ospedale Civile di Brescia. Il suo decesso è avvenuto il 5 gennaio ma solo ieri, venerdì 11 gennaio, si sono svolti i funerali, presso la chiesa parrocchiale di Costa Volpino, sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo. E su Facebook, anche l'ultimo saluto da parte della madre Denise.

"Doverti dire addio oggi sarà difficile. Dovermi separare a te cosi presto. Non avrei mai immaginato di doverti vivere così poco piccolo amore mio", il triste post della madre del piccolo Marco su Facebook, che poco dopo invece ha scritto: "Avrei preferito passare notti insonni cullandoti per cercare di farti riaddormentare, e non a piangere nel silenzio tutto il mio dolore. Mi manchi mio piccolo ragnetto". Il piccolo era ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, e si è spento alle 18 del 5 gennaio: sulla sua morte, come su quelle di altri tre bambini avvenuti nello stesso periodo, sta indagando la Procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Anche il ministero della salute e la Regione Lombardia hanno inviato i propri ispettori in ospedale, per fare chiarezza sull'intera vicenda.