in foto: A sinistra Cristian Pedersoli, a destra Nicola Colosio (Foto Fb: Cristian Perdersoli e Nicola Colosio)

Avevano entrambi poco più di 40 anni, Nicola Colosio e Cristian Perdersoli. Entrambi, sono morti a causa del Coronavirus a Brescia insieme ad altri quasi 70 nelle 48 ore che hanno diviso lunedì 30 marzo a oggi, mercoledì 1 aprile. Nicola e Cristiano, che non pare avessero altre gravi patologie, sono due delle vittime più giovani del Bresciano, una delle province più colpite d'Italia dall'emergenza Covid.

Meno di 90 anni in due

Meno di 90 anni in due, vivevano entrambi nei pressi di Brescia. Nicola, 44 anni il prossimo mese, era originario di Borgosatollo dove faceva il tecnico informatico. Ricoverato all'ospedale Sacco di Milano, le sue condizioni sono andate peggiorando e il suo cuore si è arrestato dopo l'ennesima crisi respiratoria. Lascia la madre, la sorella e i figli Giada, Davide e Martin. Cristiano, 45 anni, al contrario, era della Valle Camonica e viveva ad Angone di Darfo Boario Terme. Era un operaio ed ex alpino. Anche per lui il Covid si è rivelato fatale. Prima la febbre alta poi i problemi respiratori. La sua morte è pianta dai genitori, il fratello e tutti i parenti. Su Facebook, una di loro scrive: "Ciao Cristian, buon viaggio amico mio. Mi mancheranno i tuoi messaggi, avevi sempre una parola buona per tutti, sempre sorridente e disponibile. Hai lasciato un grande vuoto". Non sono ancora note le indicazioni per quanto riguarda le loro salme e se i parenti più stretti potranno partecipare alla benedizione del sacerdote.