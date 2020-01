in foto: Immagine di repertorio

Una vita in auto. A Milano ogni automobilista trascorre 226 ore all'anno in macchina fermo nel traffico. È questo quanto si evince dal report di "Global card scorecard" di Inrix, l'analisi dei trend della congestione urbana in 200 città di 38 paesi. Tra le metropoli analizzate, il capoluogo lombardo risulta essere il settimo centro cittadino più congestionato del 2018, con un aumento del tempo perso per ogni singolo cittadino del 6% rispetto al 2017.

Solo Bogotà, Roma, Dublino, Parigi, Rostov e Londra peggio di Milano

La speciale classifica vede Bogotà al primo posto con 272 ore perse in coda, seguita da Roma con 254. Sul terzo gradino più basso del podio c'è Dublino, dove gli irlandesi hanno perso 246 ore a testa, seguito da Parigi (237, con un incremento del 7% sul 2017), Rostov-on-Don (237) e Londra (227). Spunta poi Milano, al settimo posto, con 226 ore a testa, a cui fanno seguito Bordeaux (223) e Mexico City (218). Chiude la top ten Mosca con 210 ore. Il dato è allarmante se letto nella maniera corretta. Facendo un rapido calcolo dividendo l'ammontare totale delle ore perse da un singolo automobilista milanese, risulta che quest'ultimo ha perso appena poco più di mezzo minuto al giorno fermo nel traffico. In realtà, occorre essere più oculati nel calcolo delle ore "buttate" comprendendo anche il tempo trascorso in automobile. Una cifra che, ovviamente, varia da persona a persona, ma che può dare un'idea seppur approssimativa di quanto tempo si trascorra in auto nel corso di un intero anno.

in foto: Nell’immagine, i risultati dell’analisi di Inrix. Nel riquadro rosso le ore trascorse nel traffico dagli automobilisti delle prime 10 città al mondo più congestionate.

L'annosa questione tra l'uso dell'auto e del mezzo pubblico

A commentare le cifre registrate da Milano e Roma, ci ha pensato il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, sostenendo che "le ore perse nel traffico sono un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone". L'esponente politico ha poi aggiunto che i dati registrati sono in parte causa dell'emergenza sanitaria scaturita dalle eccedenze di Pm10 nell'aria, invitando i sindaci delle due città a migliorare il trasporto pubblico per favorire una graduale ma costante riduzione dell'utilizzo dell'auto da parte dei privati. In realtà, a Milano il potenziamento delle linee del metrò, dei bus e dei tram, è in costante evoluzione. Dopo l'inaugurazione della linea 5 della metropolitana in occasione di Expo, è in progetto e già in cantiere la linea 4, mentre si è già provveduto con l'ampio rinnovamento dei trasporti pubblici per ridurre l'inquinamento. Ovviamente, l'obiettivo primo resta quello di fare sempre meglio, invitando i cittadini a utilizzare mezzi alternativi all'automobile per spostarsi in città. Purtroppo, però, spesso ci sono frizioni sui tempi di percorrenza, la comodità e tutto ciò che concerne il rapporto auto-mezzi pubblici.