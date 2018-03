Si sa, le gite scolastiche sono fatte anche di scorribande notturne, professori ingannati o costretti a chiudere un occhio. Qualche bicchiere di troppo e (anche) qualche canna. Ma non l'hanno passata liscia gli studenti 15enni dello storico liceo Parini di Milano in gita a Roma, che hanno visto la polizia fare irruzione nelle loro stanze d'albergo, a due passi dalla Stazione Termini, e sequestrare della marijuana. Nei guai in particolare sarebbero finiti due minorenni, che avrebbero fornito l'erba al resto della comitiva in gita.

La vicenda è stata raccontata dalle pagine del Corriere della Sera, che ha riportato come i genitori degli studenti, fermati dalla polizia, sono stati costretti ad alzarsi nel cuore della notte e a mettersi in viaggio verso Roma per prelevare i propri figli. Il preside dell'istituto per ora si è trincerato dietro un ‘no comment', spiegando di voler attendere la relazione dei docenti che accompagnavano i ragazzi in campo scuola prima di prendere provvedimenti o commentare quanto accaduto.