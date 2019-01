in foto: Nebbia (Repertorio)

La nebbia di questi giorni in Lombardia è un grosso pericolo per chi circola sulle strade. Ne sanno qualcosa i conducenti dei due veicoli che nel pomeriggio di ieri si sono scontrati frontalmente a Gussago, lungo la provinciale 19. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.30 e per fortuna non ha provocato feriti gravi. Solo uno dei due conducenti alla fine è stato trasportato all'ospedale di Ome in codice giallo, non in pericolo di vita. Il ferito era alla guida di un'utilitaria: l'altro guidatore era invece al volante di un furgone. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora stata ricostruita ma determinante è stata la fitta coltre di nebbia che, nonostante i fendinebbia, ha ridotto notevolmente la visibilità sulla strada provinciale. Probabile che uno dei due conducenti non stesse procedendo perfettamente nei limiti della propria corsia e abbia quindi causato l'impatto.

Traffico in tilt sulla Provinciale

Anche se non ci sono stati feriti gravi (il conducente del furgone è uscito illeso dallo scontro), l'incidente ha causato grossi disagi per tutta la serata di ieri sulla provinciale. Il furgone dopo l'urto si è infatti ribaltato e le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine hanno mandato in tilt il traffico, già messo a dura prova da un altro incidente in una strada collegata alla provinciale che serviva a far defluire la circolazione.