Sono 19 le persone arrestate questa mattina all'alba dai carabinieri del Ros, il Raggruppamento operativo speciale, e del comando provinciale di Bergamo al termine di una lunga indagine coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia volta a colpire un'organizzazione ‘ndranghetista operante in Lombardia e in Calabria. Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di presunti appartenenti a un vero e proprio sodalizio criminale che svolgeva le proprie attività criminali in diverse regioni d'Italia: ma è proprio in Lombardia e Calabria che sono in corso i diversi arresti. I reati accertati sono di estorsioni, recupero crediti, danneggiamenti con incendi e riciclaggio. In mattinata si terrà una conferenza stampa nella procura della repubblica di Brescia, dove alla presenza del procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, verranno forniti ulteriori dettagli sulla vasta operazione.