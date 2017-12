in foto: Tramonto con smog a Milano (Archivio LaPresse)

Natale con lo smog a Milano. Non è il titolo di un nuovo cinepanettone, ma l'amara realtà con cui i milanesi devono fare i conti. Si tratta di una costante dell'inverno: quando il clima si mantiene stabile per diversi giorni di fila, senza piogge o vento che aiutino a disperdere le sostanze inquinanti nell'aria, il livello delle polveri sottili raggiunge valori preoccupanti, decisamente oltre la soglia di legge fissata in 50 microgrammi per metro cubo. E concentrazioni oltre la soglia per cinque giorni consecutivi fanno scattare, come da prassi, misure contingenti come il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti.

Il blocco dei veicoli più inquinanti.

Accadrà, salvo sorprese meteorologiche dell'ultimo minuto, a partire da martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Come prevedono le misure antismog di primo livello istituite dall'accordo interregionale del bacino padano, tutti i giorni a partire da martedì (inclusi i festivi), dalle 8.30 alle 18.30 non potranno circolare i veicoli diesel fino alla classe Euro 4 adibiti al trasporto di persone, mentre dalle 8.30 alle 12.30 non potranno circolare i diesel fino alla classe Euro 3 adibiti al trasporto merci. Il protocollo antismog prevede anche il divieto di accendere camini, stufe a legna e barbecue e l'abbassamento di un grado degli impianti di riscaldamento condominiali e nelle abitazioni, con temperature massime consentite di 19 gradi.

Area C resta attiva durante le feste.

Le concentrazioni di polveri sottili (il Pm10) sono oltre la soglia da martedì 19 dicembre. Probabilmente ha influito anche il traffico intenso per la corsa ai regali di Natale, ma l'aumento di inquinanti è dovuto soprattutto al clima stabile. Venerdì le centraline Arpa hanno rilevato valori di polveri sottili di 110 microgrammi al metro cubo in via Senato. È andata peggio in provincia (con i 114 microgrammi al metro cubo a Limito di Pioltello) e in Brianza, dove si è toccato il record dei 129 microgrammi al metro cubo di Pm10 a Meda. Proprio a partire dal 26 dicembre secondo le previsioni meteo dovrebbe arrivare una lieve perturbazione che potrebbe far respirare Milano e la Lombardia. Intanto, però, nel capoluogo lombardo è stato deciso di non sospendere il provvedimento Area C, come avveniva di solito durante le feste: "Molti mi chiedono di area C durante le feste – ha scritto l'assessore alla Mobilità Marco Granelli su Facebook – area C quest'anno resta attiva come sempre in tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, tranne i giorni di festivi (tutti i sabati e le domeniche e in più il 25 dicembre, 1 gennaio, 6 gennaio). Una scelta per limitare il traffico e quindi ridurre le emissioni nocive per la salute. E comunque tutti i giorni – ha aggiunto Granelli – cercate di usare i mezzi pubblici e il bike sharing che è anche scontato: è meglio per il portafoglio ed è meglio per la salute".