in foto: (immagine di repertorio)

In vista del periodo natalizio, Milano è pronta ad accendersi di luci, colori ed eventi. Come ogni anno non mancheranno le numerose iniziative in città: tra mercatini di Natale, mostre, concerti, Christmas village e tanto altro. Torneranno anche le piste di pattinaggio, un divertimento sempre in grado di riscuotere un grande successo di pubblico. Il Comune di Milano ha messo a disposizione diverse aree cittadine per permettere a tutti gli appassionati e a chiunque desideri trascorre una giornata diversa di pattinare sul ghiaccio.

Holiday Season@Bam

Il programma “Holiday Season@Bam”, un progetto della Fondazione Riccardo Catella, prenderà vita nell'area di Porta Nuova. Dal 7 dicembre fino al 6 gennaio il parco e piazza Gae Aulenti saranno animati da momenti di intrattenimento all'aria aperta pensati per accontentare un pubblico di tutte le età. La pista di pattinaggio, aperta dalla domenica al giovedì dalle 10 alle 24, e venerdì e sabato dalle 10 alle 1, sarà la protagonista di questo ricco programma di eventi: sarà possibile assistere ai workshop di pattinaggio su ghiaccio e ad uno spettacolo, previsto per sabato 21 dicembre, con la campionessa italiana di pattinaggio artistico Valentina Marchei. Oltre alla pista, nell'area di Porta Nuova verranno organizzati laboratori per bambini e concerti gospel, con il coro Vincent Bohanan & Sound of Victory di New York, che si esibirà venerdì 20 dicembre.

La pista di pattinaggio dei Bagni misteriosi

Si avrà la possibilità di pattinare sul ghiaccio anche ai bagni misteriosi, in un'atmosfera molto suggestiva. La pista sarà aperta dal 28 novembre al 19 gennaio 2020. Gli orari settimanali saranno i seguenti: da lunedì a venerdì dalle dalle 16:30 alle 22, invece nel weekend sarà possibile entrare in pista dalle 10.30 alle 22. Nel giorno di Vigilia invece gli orari saranno dalle 10.30 alle 18, mentre dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni, escluso martedì, dalle 10:30 alle 22, e il 31 dicembre dalle 10:30 alla una di notte. Il costo del biglietto sarà di 3,50 euro.

Piazza XXIV maggio

Anche piazza XXIV maggio si veste a festa per il Natale, con una pista di pattinaggio creata per l'occasione. Dal 5 dicembre al 2 febbraio 2020 sarà fruibile a pagamento tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Villaggio delle meraviglie

Dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio anche nel Parco Indro Montanelli, all'interno del Villaggio delle meraviglie. Il costo del biglietto sarà di 8 euro, compreso noleggio pattini per un ora e calze igieniche monouso, mentre il prezzo ridotto è di 6 euro per i minori di 10 anni.