in foto: (L’albero di Natale 2019 illuminato, foto di Annalisa Cretella)

Prove tecniche di illuminazione per l'inedito albero di Natale metallico che quest'anno illuminerà piazza Duomo, a Milano. Uno dei simboli più amati e fotografati delle feste natalizie nel capoluogo lombardo quest'anno si presenta in un'inedita veste: niente più abeti veri, ma una struttura in maglia metallica e led a basso consumo energetico con un diametro di 14 metri e un'altezza di oltre 37 metri.

L'allestimento dell'albero, sponsorizzato da Esselunga, è ancora in corso: la cerimonia di inaugurazione è prevista per il prossimo 6 dicembre e l'albero potrà essere visitato da tutti a partire dal 7 dicembre fino al prossimo 6 gennaio, dalle 8 alle 24. Nelle scorse sere tuttavia una giornalista dell'Agi è riuscita a immortalare l'albero illuminato per delle prove tecniche: dalle foto di Annalisa Cretella si possono ammirare i led colorati di rosso che si stagliano davanti alla facciata del Duomo. Le lucine che addobbano l'albero potranno però assumere anche altre colorazioni, offrendo uno spettacolo che, al di là del gusto personale di ciascun milanese, si preannuncia decisamente insolito.

in foto: L’albero di Natale (Foto: Annalisa Cretella)

L'albero potrà ospitare 100 persone contemporaneamente

La scelta di non utilizzare un albero vero è stata giustificata in nome della sostenibilità: "Sarà un albero sostenibile perché vivrà grazie all’energia proveniente da fonti rinnovabili e sarà circondato da un anello verde di abeti che di seguito verranno ripiantati – spiegano da Esselunga, nota catena di supermercati – Sarà solidale perché tutti i possessori di Carta Fìdaty, entrando nelle Super Box, due pacchi regalo giganti alle spalle dell’albero, potranno spendere i propri punti Fìdaty per sostenere Telethon o Caritas Ambrosiana". L'albero potrà ospitare al suo interno 100 persone contemporaneamente: facile immaginare la "corsa" al selfie più bello da parte di milanesi e turisti.

